TBMM Dilekçe Komisyonu, Avrupa'da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyecek - Haberler

TBMM Dilekçe Komisyonu, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde inceleme kararı aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Komisyon olarak yurt dışında yaşayan Türklerden de dilekçe alabildiklerini belirten Satır, bu dilekçelerde "koruyucu aile" konusunun ön plana çıktığını söyledi.

Satır, bu kapsamda, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ve toplumun önde gelenleriyle, ardından da sorunlar hakkında yapılabilecekler konusunda ilgili kamu makamlarıyla görüşülmesinin faydalı olacağı kanaatinde olduklarını ifade etti.

Avrupa'da 19 ülkenin parlamentosunda dilekçe komisyonu bulunduğunu anlatan Satır, bu ülkelerdeki dilekçe komisyonları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla parlamenter diplomasi bağlamında görüşmeler yapılabileceğini dile getirdi.

Komisyonda yapılan oylamada, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarının araştırılması ve dilekçe hakkı kapsamında yürütülen parlamento çalışmaları konusunda yurt dışında yerinde inceleme yapılması, çalışma usul ve esaslarının Komisyon Başkanlığınca belirlenmesi kabul edildi.