TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Türkiye'nin Dijital Dönüşümünü Görüştü

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 'Türkiye'nin Dijital Dönüşümü' konusu ile 28'inci Dönem'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinledi ve Twitter'ın Meclis'e gelmemesini eleştirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ' Türkiye'nin Dijital Dönüşümü' konusu ile 28'inci Dönem'in ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında, 28'inci Dönem'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, ' Türkiye'nin Dijital Dönüşümü' konusunu görüştü. Komisyon Başkanı Yayman, komisyonun 28 Temmuz 2020'de kurulduğunu hatırlatarak, geçen dönem çalışmalarından bahsetti. Yayman, "Komisyonumuz kurulur kurulmaz önce Whatsapp'ın sözleşme dayatmasıyla karşı karşıya kaldı. Whatsapp'ın Avrupa Birliği ülkelerinde farklı, Türkiye'de farklı uygulamasına karşı iktidar, muhalefet hep beraber yan yana geldik ve Meclis çatısı altında uzlaşmayla çalıştık" dedi.

Yayman, yeni döneme ilişkin çalışma takviminde sosyal medya fenomenlerinin de dinleneceğini aktardı.