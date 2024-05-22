TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, "dijital telif" gündemi ile toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' görüşülüyor. Komisyon, dijital telif konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rekabet Kurulu yetkililerini dinleyecek. - ANKARA