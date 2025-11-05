Haberler

TBMM'den Turizm ve Vakıflar ile İlgili Düzenlemeler Geçti

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Belgesiz konaklama işletmelerine yüksek idari para cezaları getirildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın rolü güçlendirildi.

TBMM Genel Kurulunda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlar, işletmelerin belge numaralarını Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı üzerinden doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak.

Faaliyetlerinde işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanındaki geçerli belge numaralarına yer vermeyenler ile belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlardan Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayanlara her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından ihlalin gerçekleştiği konaklama işletmesine ilişkin yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Ayrıca bu karara uymayanlar hakkında her bir tespit için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Karar, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde karar kendiliğinden kalkacak.

Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların, bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak, yaptırılacak. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 8. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
