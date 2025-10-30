Haberler

TBMM'den İrlanda Ziyareti Açıklaması

Güncelleme:
TBMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekillerinin İrlanda'ya yapacakları ziyaretin resmi çalışmalarla ilgisi olmadığını duyurdu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi hesabından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi bazı milletvekillerinin İrlanda'ya yönelik gerçekleştireceği ziyaretin komisyon çalışmalarıyla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

TBMM resmi hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika



