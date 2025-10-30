Haberler

TBMM'den İrlanda Ziyareti Açıklaması

Güncelleme:
TBMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya planlanan ziyaretinin resmi çalışmalarla ilgisi olmadığını açıkladı. Ziyaretin, bazı milletvekillerinin şahsi inisiyatifleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

TBMM Başkanlığından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği iddiasına ilişkin, "Söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. "

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
