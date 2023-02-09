TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Meclisten 52 kişilik ekip, Kahramanmaraş'taki depremde arama kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bölgeye hareket etti.

Meclisten 52 kişilik ekip, Kahramanmaraş'taki depremde arama kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bölgeye hareket etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin başlattığı ayni yardım kampanyası çerçevesinde, daha önce deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ek olarak, bugün de Meclis personelinin tedarik ettiği mutfak, gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, jeneratör ve portatif tuvaletlerden oluşan ikinci yardım tırı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Daha önce Hatay'a gönderilen mutfak ile 28 kişilik aşçı ve garson ekibine ek olarak, Elbistan'da kurulacak mutfakta depremzedelere sıcak yemek dağıtımı sağlamak üzere 9 aşçı ve 11 garsondan oluşan 20 kişilik ekip ile arama kurtarma ve teknik işler yapmak üzere 32 kişilik ekip de bölgeye hareket etti.

Öte yandan gıda malzemeleri ve su taşıyan bir otobüs de Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.