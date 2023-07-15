TBMM'den 1 trilyon 119.5 milyar TL'lik ek bütçe kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Teklife göre, bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörülüyor. Ek bütçeden en yüksek ödenek AFAD'a ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ek Bütçe' teklifi kabul edildi. Bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi. 4 maddelik 'Ek Bütçe' teklifine göre; bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörüldü. Ek Bütçe Teklifi ile; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi harcamaların karşılanması amaçlandı.

Yasama faaliyetlerine ara veren Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.