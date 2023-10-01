TBMM'deki Siyasi Partiler Terör Saldırısını Kınadı
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı. AK Parti, CHP ve MHP grup başkanları saldırıyı lanetlerken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladılar. İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanları da saldırıyı kınadıklarını belirtti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişi önünde bu sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum."