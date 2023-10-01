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TBMM'deki Siyasi Partiler Terör Saldırısını Kınadı

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı. AK Parti, CHP ve MHP grup başkanları saldırıyı lanetlerken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladılar. İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanları da saldırıyı kınadıklarını belirtti.