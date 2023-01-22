TBMM'de yoğun mesai

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 21 maddelik 'torba' kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 21 maddelik 'torba' kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBMM yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta; ticaret alanında değişiklik öngören, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Teklif; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan azami ödeme sürelerini yeniden düzenleniyor. Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin daha net bir çerçeve çiziliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak. Bakan Nebati burada 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak. Öte yandan AK Parti Grubu, Meclis gündemine gelecek olan yeni yasal düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürecek.