Üye Girişi
Haberler

TBMM'de Yeni Yasama Yılı Açılışı Töreni Düzenlendi

TBMM'de Yeni Yasama Yılı Açılışı Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 3. yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'nci dönem 3'ncü yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan ile Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Etkinlikler Politika Türkiye Eğitim Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde Meclis'e sesleniyor

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });