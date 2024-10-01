TBMM'de Yeni Yasama Yılı Açılışı Töreni Düzenlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'nci dönem 3'ncü yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan ile Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı.