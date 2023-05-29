TBMM'de yeni milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemine devam edildi.

Yeni seçilen milletvekillerinin Meclis Şeref Holü'nde kayıt işlemleri bugün de devam etti. Bugün mazbatasını alan Ak Parti'den DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Mardin Milletvekili Muhammet Adak, Konya Milletvekili Meryem Göka, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, CHP'den Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP'den Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Yeşil Sol Parti'den İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Muş Milletvekilleri Sezai Temelli, Sümeyye Boz kayıt işlemlerini tamamladı. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik mazbatasını göndererek kaydını yaptırdı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'ın kızı Ayyüce Türkeş de "Hepimiz için hayırlı olsun. Türkiye için hayırlı olsun. Gayet güzel bir seçim dönemi geçirdik. Şahsım adına çok duygusal, maneviyatı çok yüksek bir seçim çalışması ve seçim kampanyası geçirdim. O yüzden Adana halkına da buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah Mecliste başta Adana için daha sonra da Türkiye için çok güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.