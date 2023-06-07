TBMM'de yemin töreni yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nun 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışında, yemin törenine katılamayan ve aralarında eski bakanların da olduğu milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde yemin etti.