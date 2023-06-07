TBMM'de yemin töreni yapıldı
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TBMM Genel Kurulu'nun 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışında, yemin törenine katılamayan ve aralarında eski bakanların da olduğu milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde yemin etti.
TBMM Genel Kurulu'nun 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışında, yemin törenine katılamayan ve aralarında eski bakanların da olduğu milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde yemin etti.
TBMM Genel Kurulu'nun 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin törenine katılamayan milletvekilleri AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde yemin etti.