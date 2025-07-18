TBMM'de Yatırımlar ve Terörsüz Türkiye Gündemi

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TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalarla birlikte iktidarın yatırım projeleri ve terörle mücadele konuları ele alındı. Milletvekilleri, yerel yatırımlar ve güvenlik hedefleri üzerinde durdu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, iktidarın Siverek'e yönelik yatırımlarını anlattı.

Bundan sonraki süreçte Karacadağ sulama projesinin tamamlanmasını beklediklerini aktaran Dusak, organize sanayi bölgesinin işletilmesi, yeni fakültenin ilçeye kazandırılması ve sağlık altyapısının tam teşekküllü hale getirilmesinin öncelikli gündemleri olacağını belirtti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la da görüşülmesi çağrısında bulundu.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediyesine yeşil alan olarak tahsis edilen kamu arazisinin ticari alana dönüştürülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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