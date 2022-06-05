TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi - Haberler

TBMM bu hafta yargı, müsilaj, stokçuluk ve finans konularında yasal düzenleme için çalışmalarda bulunacak.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Düzenleme ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajına engel olmayacak. Büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek. Kanun teklifi görüşmelerinin tamamlanması halinde müsilajla mücadele ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik hazırlanan, Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek. Marmara Denizi havzasındaki illere ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi ise belediyelere verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa yetki, otomatik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, masrafları ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda değişiklik içeren yasa teklifi için toplanacak. İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesinin temini için katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yasada düzenlemeler yapılacak.