GENEL KURUL'DA ' Lgs' TARTIŞMASI

Enerji ve maden alanlarına yönelik kanun teklifinin 5'inci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınav sonucu ile ilgili sözlerini hatırlatarak, "Bugün de 1 milyon öğrencinin girdiği sınav sorularının çalındığı bir gerçek. Bakan inkar ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. ve imam hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam hatip lisesinde 39 tane 1'inci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir" derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, "Şu an iftira atıyorsun ve boş konuşuyorsun. Usule aykırı konuşuyorsun, yalancısın" dedi. Başarır bunun üzerine, "Otur, terbiyesiz herif. Ne ayağa kalkıyorsun sen. Yalan söyleyen yok. Utanmaz herif" dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi.

'BU SORULAR ÇALINMIŞ'

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl sözü yeniden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a verdi. Başarır, "Bu sorular çalınmış, bunu aileler de biliyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı da biliyor. Eğer Milli Eğitim Bakanı o sınav sorularının yayınlandığı dakikada sınav devam ederken bu sınavı iptal etseydi bugün bunu konuşmuyorduk, aileler mağdur olmuyordu ama bugün 1 milyon aile, çocukları için uyumayan, okul bahçesinde bekleyen, kursa yollayan, ekmeğinden kesip defter, kitap alan aileler mağdur yahu. Nasıl konuşmayacağız bunu? Gelelim, Bursa'da bir okul imam hatip de olur, kolej de olur, Anadolu lisesi de olur. '36 birincimiz var' demiş. Sonra kendisi yayınlıyor. Ben bunu sorgularım" diye konuştu.

'DÜZMECE, YALAN BİLGİDİR'

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Başarır'a cevaben, "Dün bunların hepsini huzurda, Genel Kurulda bütün siyasi parti gruplarından arkadaşların katılımlarıyla ortaya koyduk. Ortaya çıktı ki, bu apaçık, 36 imam hatip öğrencisinin Bursa Mahmut Celalettin Öktenden 500 tam puan aldığı hususu asılsız, düzmece, yalan bir bilgidir" dedi.

'İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN TARTIŞILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise "Türkiye'de üç tür ortaokulumuz var: Genel, özel liselerin orta kısmı ve imam hatiplerimiz; hepsi de memleketin okulları ve memlekete dair. Dolayısıyla, biz imam hatip liselerimizin göz bebeğimiz olan diğer kurumlar gibi tartışma konusu yapılmasını, pozitif veya negatif tartışmaların konusu olmasını bu okullara yapılmış olan bir haksızlık olarak görüyoruz. Dolayısıyla, isteyenin çocuğunu istediği yere rahatlıkla gönderebilmesi velilerin ve çocukların tercihidir, gerisi teferruattır. İmam hatipler üzerinden bir tartışmanın yürütülmesini doğru bulmadığımız gibi LGS sınav sistemindeki bazı usulsüzlüklerin kamuoyunda dile getirilmesinin de bu konuyla bağlantılı olarak tartışılmasını doğru bulmadığımızı, ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BU ÇOCUKLAR NE OLACAK'

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Bu sınav doğrudur, doğru sınav yaparız.' Ama bugün ortaya çıkan bir şey var: 29 kişi hakkında soruşturma açılıyor, bilişim sorumlusu görevden alınıyor ve ben de diyorum ki şimdi ne olacak? Bunu çözmemiz lazım. Bu çocuklar ne olacak? Ne olacak? Ben bunu söylüyorum. 1 milyon aile var, ortada bir şaibe var. Neden bu sınav ilk gün iptal edilmedi? Ya, yanlış bir şey mi söylüyorum? Benim çocuklarım da birçok arkadaşımın çocukları da mağdur oldular ya, bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.