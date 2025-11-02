Haberler

TBMM'de Turizm ve Vakıflara Dair Düzenlemeler Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren 'Vakıflar Kanunu' ve diğer kanun teklifleri görüşülecek. Ayrıca, HSK üyeliği için seçim yapılacak. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen seyahat acentelerine aidat muafiyeti sağlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek. Genel Kurul'da ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren, 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

HSK ÜYELİGİ İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, boşalacak bir HSK üyeliği için de seçim yapılacak. Seçim, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından gizli oyla gerçekleştirilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, '2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklif' görüşmeleri kapsamında salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçelerini görüşecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2024 Yılı Raporu'nu basına kapalı olarak görüşecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
