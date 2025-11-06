TBMM'de Turizm ve Vakıflar Kanunu Teklifi Üzerine Düzenlemeler Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenecek maddeyle, kamu taşınmazları üzerindeki süre uzatım işlemlerine yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, Kanun'un geçici 23'üncü madde kapsamında olup madde hükümlerinden yararlanamayan yatırımcı ve işletmeciler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde söz konusu hükümlerden yararlandırılacak. Bu başvurularda bedel, geçici 23'üncü maddede öngörülen usulde hesaplanan bedelin 3 katı olarak belirlenecek. Geçici 23'üncü madde ve bu düzenleme kapsamında yapılan başvuruların işlemleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu süre sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun süre uzatımı işlemleri sonuçlandırılamayan kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izinleri ile kira sözleşmeleri hakkında bu tarihten sonra süre uzatım işlemi yapılmayacak.

Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek.

Yatırım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç yıllık kira bedeli Vakıflar Meclisi tarafından her yıl belirlenecek bedelin altında kalan taşınmazların sözleşmeleri, noter tasdiki olmaksızın imza altına alınabilecek.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait işgalli taşınmazlar için tespit ve takdir edilecek kullanım bedeline, Devlet İhale Kanunu'nda yer alan ecrimisile ilişkin indirimler uygulanmayacak.

Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmazı, kiracılarının verilen sürede borcun tamamını ödememesi durumunda ise kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılacak ancak tahliye süreci ürünün kaldırılmasından sonra gerçekleştirilecek. Sözleşmenin feshi ile tahliye süreci arasında geçen süre için ecrimisil tahakkuk ettirilecek.

Kanun teklifinin ikinci bölümü üzerinde görüşmeler

Genel Kurulda kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından ikinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, düzenlemenin kamu yararı gözetmediğini, idari gücü merkezileştirdiğini, yargısal denetimi zayıflattığını ve şeffaf olmadığını öne sürdü.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifle doğrudan belediyelerin mülkiyet hakkına, yerinden yönetim ilkesine ve yerel demokrasinin özüne müdahale edildiğini iddia ederek, "Belediyelerimizin yıllarca emek ve bütçe harcayarak yaşattığı eserler birer birer Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilecek." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, düzenlemeyle merkezi idarenin yetkilerinin arttırıldığını, kamu yararının gözetilmediğini ileri sürdü.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sayıştay raporlarına göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 64 bin gayrimenkul bulunduğunu söyleyerek, "64 bin gayrimenkulü değerlendiremiyorsanız, belediye ve özel idarelerin elindeki bu gayrimenkulleri neden alıyorsunuz?" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, teklifin deprem bölgesindeki esnafın mağduriyetinin giderilmesinden turizmin daha etkin bir şekilde yönetilmesine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getirdiğini kaydetti.

Genel Kurulda kanun teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi 11 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.