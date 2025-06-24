TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Zirvesi Yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılan zirvede Kurtulmuş, siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.

TBMM'deki zirvede 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile çıkılan yolda, süreçle ilgili Meclis'in yapabilecekleri, iç tüzük mutabakatının aranması konularının görüşüldüğü öğrenildi.

TBMM resmi sosyal medyasından şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Meclis'teki görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesi konuları ele alındı. Ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulması planlanan Meclis komisyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede yer alan isimler ise şöyle:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanı Turhan Çömez, Yeni Yol Parti Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ, Mehmet Emin Ekmen." - ANKARA