TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İlk Toplantısını Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda komisyon üyeleri belirlenecek ve çalışma prensipleri konuşulacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulacak komisyonun ilk toplantısı, salı günü gerçekleştirilecek.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un komisyonu açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek" denildi. Ayrıca AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi, HÜDA-Par, Yeniden Refah Partisi, EMEP, DSP ve Demokrat Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu milletvekillerinin komisyon üyesi olarak toplantıya davet edildikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Eve balkondan girip dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu

Şizofreni teşhisi konuldu! Ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.