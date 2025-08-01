TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İlk Toplantısını Yapacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulacak komisyonun ilk toplantısı, salı günü gerçekleştirilecek.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un komisyonu açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek" denildi. Ayrıca AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi, HÜDA-Par, Yeniden Refah Partisi, EMEP, DSP ve Demokrat Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu milletvekillerinin komisyon üyesi olarak toplantıya davet edildikleri belirtildi.