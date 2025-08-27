TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Toplantı Yapıldı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, bazı baro başkanları görüşlerini dile getirdi.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 6'ncı toplantısının ikinci oturumunda Malatya, Mardin, Mersin, Sivas ve Van baro başkanları sunum yaptı.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Terörsüz Türkiye hedefini sonuna kadar desteklediklerini aktardı. Türkiye'de oluşan iklimin önemli bir fırsat niteliğinde olduğunu vurgulayan Demez, "Yarınlarımızı inşa edecek bu fırsat gerek biz barolar ve hukukçular tarafından gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de toplumun tüm katmanları tarafından desteklenmelidir. Sürece katkı sağlaması muhtemel adımların anayasal anlamda güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri esas alarak atılması ve süreç yönetiminde adalet ve hukuka olan güvenin her zamankinden daha önemli olduğunu ve bu güvenin sürece birebir katkı sağlayacağını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, "Terörsüz Türkiye" hedefi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, aynı özveriyi bütün siyasi aktörlerden beklediklerini söyledi.

ETA ve IRA örneklerinin süreç bakımından uygun örnekler olmadığını söyleyen Duyan, "Bu konuda bizzat İspanya'da inceleme yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim: İspanya'da sadece 483 kişi hayatını kaybetmişken bizim ülkemizde bir gecede böyle bir kayba ulaştığımızdan dolayı bu model bize uygun değildir. Kendi modelimizi yaratmalıyız. Yaratıyoruz da. İlla ki bir esin kaynağı arıyorsak bu olsa olsa Mandela örneği olabilir." sözlerini sarf etti.

"Bu 50 yıllık habis urdan halas olmayı da en çok biz isteriz"

Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, terör sorununa karşı ortak bir kararlılığı ifade etmek için toplandıklarını söyledi. Amaçlarının terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak olduğunu ifade eden Özdemir, "Terör sadece masum canlarımızı bizden koparmamış, halkımızın huzuru, güvenini ve umutlarını da hedef almıştır. Ekonomimizi hedef almış, eğitimin sürekliliğini sekteye uğratmış, insanlarımızın sosyal barış ve refah arzusunu gölgelemiştir. İşte bu nedenle biz meseleyi güven odaklı değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve adalet çerçevesinde ele almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, "Bizim yolumuz şiddetin değil kardeşliğin yolu olmalıdır. Bizim hedefimiz ayrılma değil bütünleşme olmalıdır. Bizim mirasımız korku değil umut, karanlık değil aydınlıktır." dedi.

Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, devletin 50 yıldır uğraştığı terörden kurtulmak için yeni bir adım attığını söyleyerek, "Aslında tüm unsurlarıyla saha ve hareket üstünlüğüne ve sınırlarımız içindeki terörist sayısı yok denecek kadar azalmasına rağmen bu adımın atılması, meseleye ne kadar uzun vadeli bakıldığını ve bu işin kökten, bir daha ülkemizde böyle bir sorun olmaması için çözülmesi arzusunu gösteriyor." diye konuştu.

Çalışmaların kamuoyunun hassasiyeti hesap edilerek yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin ve devletin başına tebelleş olmuş bu 50 yıllık habis urdan halas olmayı da en çok biz isteriz. En çok biz dağlarımızın başı dik, ovalarımızın engin, köylerimizin dingin olmasını arzu ederiz. Bu sebeple de bu yolun kazasız belasız bitirilmesi için yola çıkarken binlerce hesap yapmanın, neredeyse sıfır hata ile yol almanın elzem, ehem ve mühim olduğuna inanıyorum. Zira bu kez de karanlık ellerin sıkacağı bir kurşunla akamete uğrarsa bu topraklarda bir daha böyle bir süreci değil başlatmak, kimse ağzına bile alamaz. Hedefine 'Terörsüz Türkiye' ülküsünü yerleştiren bu sürecin halis niyet, nedamet, samimiyet, açıklık, arzu ve istek, dürüst ve doğru davranmak gibi olmazsa olmaz birçok hususun yedeğinde ilerlemek zorunda olduğu bir hakikattir."

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise barışın her zaman savaş ve çatışmadan daha üstün ve bir o kadar da daha zor olduğunu, bu nedenle şu an zor bir yolu yürüdüklerini belirtti.

Komisyon çalışmalarının önemine değinen Özaraz, somut yasal düzenlemelere ilişkin adımların atılması gerektiğini söyledi.