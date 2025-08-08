TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 2. toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında başladı. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika