TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Kadın ve Gençlik Temsilcileri Dinlendi

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kadın ve gençlik kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kadın ve gençlik kuruluşlarının temsilcilerini dinlemek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş'un toplantıyı açmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan konuştu. Turhan, 2025 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 bin gençle yüz yüze görüşerek anket çalışması yaptıklarını belirterek, "Onlara, Kürt meselesini nasıl algıladıklarını sorduk? Gençlerin yarısı, yüzde 59,8'i, ' Türkiye'de önemli bir Kürt meselesi vardır' diyor. Bu sorunun inkarla değil, gerçekle yüzleşmeyle çözülebileceğini gösteriyor. Biz bu meseleyi sorun olarak değil, çözülmesi gereken bir kardeşlik meselesi olarak ele alıyoruz" dedi.

'İKTİDAR SOMUT ADIMLAR ATMALI'

Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcisi Rona Şenol, gençlerin süreç ile ilgili somut beklentileri olduğunu kaydederek, "Şimdiye kadar MHP lideri Devlet Bahçeli, cesur çıkışlarıyla bu sürecin itici gücü ve arkasındaki en güçlü siyasi irade oldu. İmralı'da yapılan görüşmeler, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, bu irade ile paralel gelişmeler. Fakat geldiğimiz aşamada toplumun beklentisi; iktidar, yeşil ışık yakmanın ötesine geçerek somut adımlar atmalı. Bu adımlar atılmadıkça toplumun desteği kırılgan hale geliyor" diye konuştu. Dernek adına söz alan Baran Yalçınkaya da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

'ORTAK PAYDALARDA BULUŞMAK GEREK'

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken gerekli olanın insanları tek tipleştirmek değil, ortak paydalarda buluşmak olduğunu belirterek, "Bu ortak paydanın da bizi bir arada tutan milli ve manevi değerler olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu değerlerin en kapsayıcı zemini ve en birleştirici zemini İslam ahlakıdır" dedi.

Gençlik Örgütü Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ise gençlerin sürece ve komisyon çalışmalarına inanmadığını söyledi. Aykaç, "Gençlerin bu sürece dahil olması, akranlarıyla tartışabilmesi demek. Örneğin gençlerin üniversitelerde barışı konuşabilmesi gerekiyor. Barış orada konuşulmalı. Peki, üniversitelerde ne oluyor? Bugün üniversitelerde derinleşen bir baskı var. Senelerdir terör ve güvenlik bahaneleriyle üniversiteler abluka altında duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TERÖRLE MÜCADELE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA KAZANILIR'

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, derneğin her türlü bölücülük, kardeş kavgası ve kimliksizliğe karşı mücadele ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca güvenlik politikaları oluşturmak değil; toplumun her katmanında yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinç meseledir. Bizler inanıyoruz ki terörle mücadele sadece silahla değil bilinçle, güçle değil ahlakla, güvenlik tedbirleriyle değil toplumsal dayanışmayla kazanılır. İşte tam da tarif ettiğimiz dayanışmayı ortaya koymak için yöntemleri konuşmak, engelleri aşmak ve neticede milletimizin sırtına küfe olan bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor."

Komisyon, ikinci bölümde kadın dernekleri temsilcilerini dinlemek üzere araya girdi.