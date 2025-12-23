'Terörsüz Türkiye' komisyonu, yarın toplanacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki toplantıda, önemli konular ele alınacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda 20'nci kez toplanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika