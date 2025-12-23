'Terörsüz Türkiye' komisyonu, yarın toplanacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda 20'nci kez toplanacak.