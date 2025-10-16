TBMM'de Tarım ve Ekonomi Üzerine Grup Önerileri Reddeedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin "tarımsal üretim", İYİ Parti'nin "asgari ücret", DEM Parti'nin "ekonomi", CHP'nin "gıdaya erişim"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin zor durumda kaldığını öne sürdü.

Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştiren Kısacık, "Ben çiftçi çocuğuyum. Bir ürün kolay yetişmiyor. Ürünü alın teriyle, emek emek, bir evlat yetiştirir gibi yetiştiriyorsunuz. Çiftçimiz bu ürünleri yetiştirmek için zirai donla mı uğraşsın, çektiği kredi faizini ödeyemiyor, onunla mı uğraşsın, kuraklık var, su bulamıyor, onunla mı uğraşsın; gübre, mazot, işçilik ücretleri belini bükmüş, doğrulamıyor, onunla mı uğraşsın, yoksa tüm bu mücadelelerden sonra yanlış tarım politikaları yüzünden ürününün para edemediğiyle mi uğraşsın?" sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi'nin grup önerisini desteklediklerini belirterek, tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, çiftçilerin, üreticilerin ve emekçilerin ülkenin en onurlu kesimi olduğunu ifade ederek, halkın ihtiyaçlarına öncelik veren düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarımsal üretimde yerli üretimin teşvik edilmesi yerine ithalata öncelik verildiğini savundu.

Çiftçi borçlarının 2003 yılında 204 milyar lirayken bugün 1 trilyon 81 milyara yükseldiğini anlatan Aygun, Türkiye'de tarımsal destek ödemelerinin Gayrisafi Milli Hasıla'nın yüzde 1'inden daha az olamayacağına dair 2006 yılında çıkarılan kanuna uyulmadığını iddia etti. Aygun, "Çiftçiye 706 milyar lira borcunuzu ödeyin. Çiftçinin Tarım Kredi'ye ve Ziraat Bankası'na 1 trilyon 81 milyar lira borcu var ama 18 yılda çiftçinin desteklemelerden alacağı 1 trilyon 374 milyar lira. Gelin bunları mahsuplaşalım, çiftçinin borçlarını kaldıralım." ifadelerini kullandı.

"Üreticiyi koruyarak piyasayı da dengeleyen politikalar izlemektedir"

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, ülke ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin artırılması, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat dalgalanmaları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunmasına yönelik faaliyetlerin Tarım ve Orman Bakanlığının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

ABD ve Çin'le yapılan tarımsal ürün ticaretinin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirileceğinin ve ülke çıkarlarının korunması amacıyla stratejik denge ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınacağının altını çizen Adak, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve bağlı birimler, bu ve benzeri konulara yıllardan beri sizlerin de göstermiş olduğunuz hassasiyetle yaklaşmakta ve üreticiyi koruyarak piyasayı da dengeleyen politikalar izlemektedir. Ülkemizin tarımsal üretimi, ihracatı ve destek sistemi hem krizlere dayanıklı hem de sürdürülebilir bir modeli sunmaktadır. Genellikle uygulamalar, arz açığı oluştuğu dönemlerde dengeli ithalat yapılmakta ve amaç üreticiyle birlikte tüketiciyi de korumaya yöneliktir."

Yeni Yol Partisi'nin grup önerisinin oylanmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'a "alçak" dediğini ifade ederek, özür dilemesini istedi. Bunun üzerine CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.

Öte yandan DEM Parti'nin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, katıldıkları Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulduklarını anımsatarak, "Yaşanan süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve Meclisimizin itibarına yakışır şekilde en sert tepkiyi verdiğiniz için başta Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm siyasi partilerimize, milletvekili arkadaşlarımıza minnet duygularımı ifade etmek isterim. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.