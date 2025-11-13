Haberler

TBMM'de Suç İştiren Çocuklar İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM, suç işleyen çocuklar konusunu ele almak üzere bir Meclis araştırma komisyonu kurma kararı aldı. Komisyon, çocukların üstün yararını gözeterek yasal düzenlemeleri değerlendirecek.

TBMM'de, "suç işleyen çocuklar" konusunun da ele alınacağı çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kamuoyunun gündeminde yer alan suç işleyen çocuklar konusu TBMM gündemine gelecek.

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.