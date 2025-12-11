Haberler

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin 5 personelle ilgili çeşitli cezalar istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de bir stajyer öğrencinin istismar edildiği iddiaları üzerine 5 personel hakkında disiplin cezaları önerildi. Soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden stajyerlerle yakınlık kurmaya çalışan aşçılara çeşitli yaptırımlar önerildi.

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin 5 personelle ilgili memuriyetten çıkarmadan, iş akdinin sonlandırılmasına kadar çeşitli cezalar istendi.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım'da başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Şikayete konu olayın derinleştirildiği, 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, sosyal ağlar üzerinden mesaj yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 1 aşçı için devlet memuriyetinden çıkarma, işçi statüsündeki 2 aşçı için iş akdinin sonlandırılması teklifinde bulunulduğu belirtildi. Disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen 1 aşçı ile 1 aşçıbaşı için ise disiplin cezası verilmesinin istendiği bildirildi.

Disiplin raporunun bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi, belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir. Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonra da bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğin bilinmesini isteriz."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title