"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin 5 personelle ilgili çeşitli cezalar istendi

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin 5 personelle ilgili memuriyetten çıkarmadan, iş akdinin sonlandırılmasına kadar çeşitli cezalar istendi.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım'da başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Şikayete konu olayın derinleştirildiği, 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, sosyal ağlar üzerinden mesaj yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 1 aşçı için devlet memuriyetinden çıkarma, işçi statüsündeki 2 aşçı için iş akdinin sonlandırılması teklifinde bulunulduğu belirtildi. Disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen 1 aşçı ile 1 aşçıbaşı için ise disiplin cezası verilmesinin istendiği bildirildi.

Disiplin raporunun bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi, belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir. Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonra da bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğin bilinmesini isteriz."