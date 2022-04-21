TBMM'de, Spor Yasası'nda değişiklik teklifi görüşmeleri sürüyor

Tbmm Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Muhalefet partilerinin imzasının bulunduğu ortak önerge ile kanun teklifinin eleştiri alan kimi maddeleri çıkarıldı, kimi maddeleri de değiştirildi.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.