TBMM'de 'Sıfır Noktası' Gazze Belgeselinin Gösterimi Yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazze'deki insanlık dışı saldırıları konu alan 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeselinin gösterimi yapılacak. 8 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri de yer alacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgesel filminin gösterimi yapılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve soykırımının gündelik hayata etkilerini doğrudan tanıklık üzerinden anlatan, 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda gösterimi yapılacak belgesel gösteriminde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri yer alacak. Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan proje kapsamındaki belgesel, Gazze'deki genç yönetmenler tarafından hazırlandı. 22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleşiminden oluşan ve orijinal adı, 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar'da En iyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini de geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
