TBMM'de Sayıştay Üyeleri Seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay üyeliği için belirlenen 5 üye için seçim yapıldı. Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, Adnan Gürani ve İsmail Çobanoğlu Sayıştay üyeliğine seçildi.

Sayıştay üyeliği için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından Meclis Genel Kurulu'nda 5 yeni kişi seçildi. Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın Coşkun Çekiciler Adnan Gürani ve İsmail Çobanoğlu Sayıştay üyeliğine seçildi. Gizli oylama yoluyla yapılan seçimde 293 milletvekili oy kullanırken oyların 14'ü geçersiz sayıldı. Ayrıca CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı. - ANKARA