TBMM'de Saliha Akkaş İçin Anma Düzenlendi

TBMM'de Saliha Akkaş İçin Anma Düzenlendi
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için TBMM'de anma etkinliği gerçekleştirildi. Anmada konuşan CHP'li milletvekilleri, kadına şiddete karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için TBMM'de anma düzenlendi.

Anmaya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve milletvekili danışmanları katıldı.

Anmanın ardından TBMM Basın Kapısı önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan CHP Grup Başkanvekili Emir, erkek şiddetinin politik ve toplumsal olduğunu söyledi.

Emir, "Bir an evvel kadına şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı neler yapılabileceğini, hep birlikte hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmek, tasarlamak zorundayız. Başta İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmekten başlayarak, aynı zamanda bu Mecliste gerekli yasal adımların bir an evvel atılması lazım." dedi.

Daha fazla kadını şiddete kurban vermek istemediklerini belirten Emir, Akkaş'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP Ankara Milletvekili Dinçer ise kadın cinayetlerinin sonlanması için mevcut zihniyetin değişmesi gerektiğini dile getirerek, "Sadece temmuz ayında 38 kadınımızı, Ocak ayından bu yana 259 kadınımızı cinayetlere kurban verdik. Artık 'dur' deme zamanı gelmiştir." diye konuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş da yasta değil, isyanda olduklarını vurgulayarak, "Asla bunu kabul edip, sadece yas tutup sonra da bunu sineye çekmeyeceğiz çünkü katledilen her kadın bizim isyanımızdır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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