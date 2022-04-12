TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından CHP, İYİ Parti, HDP'nin grup önerileri, oylanarak reddedildi ve bazı uluslararası sözleşmeler görüşüldü.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yargılamanın, Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili eleştiride bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin eleştirilerini yanıtlarken, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de polis teşkilatının 177'nci, Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) kuruluş 91'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.Konuşmaların ardından CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri oylanarak reddedildi. Bazı uluslararası sözleşmelerin görüşmelerine geçildi.