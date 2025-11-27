TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu 4 Aralık'ta Toplanıyor
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 19'uncu kez Meclis Tören Salonu'nda toplanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika