TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu 4 Aralık'ta Toplanıyor

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 19'uncu kez Meclis Tören Salonu'nda toplanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
