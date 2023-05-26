TBMM'de milletvekilleri kayıtları devam ediyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemine devam edildi.

Meclis Şeref Holü'nde, 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilen isimlerin kayıt işlemleri bugün de devam etti. Mazbatasını alan isimlerden İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Zeynep Yıldız, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal kayıt işlemlerini tamamladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sokakta gördüğü eksikleri Meclis'e taşıyacağını belirterek, "Ben sürekli sokakta olan birisiyim. ya beni pazarlarda görürsünüz, ya taksi duraklarında ya da vatandaşın içinde görürsünüz. Tabi bu gezdiğimiz süre içerisinde eksiklikleri, sıkıntıları hepsini dinliyoruz. Bunların hem genel merkezimize, hem Cumhurbaşkanımıza hem il başkanlıklarımıza bildiriyoruz. İnşallah bu eksikliklerin giderilmesi açısından gerekli olan her şeyi yapacağız bu sürecin içerisinde" dedi.

Görüntü dökümü:

- Kayıt yaptıran vekiller

- Kürşad Zorlu'nun açıklaması

- Osman Gökçek'in açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,