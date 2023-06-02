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TBMM'de Milletvekili Yemin Töreni… AKP'li Osman Gökçek, Yemin Metnini Eksik Okudu, İtiraz Üzerine Yeminini Tekrarladı

TBMM'de Milletvekili Yemin Töreni… AKP'li Osman Gökçek, Yemin Metnini Eksik Okudu, İtiraz Üzerine Yeminini Tekrarladı

Politika Haberleri

TBMM'de 28. Dönem başladı. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini eksik okuyunca, itiraz üzerine yeminini tekrarladı.

TBMM'de 28. Dönem başladı. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini eksik okuyunca, itiraz üzerine yeminini tekrarladı.

TBMM'de 28. Dönem, milletvekili ant içme töreni ile başladı. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini eksik okudu. Gökçek, yemin metninin "… Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden…" bölümünde "yararlanması ülküsünden" yerine "yararlanma ülküsünden" dedi.

Gökçek, itiraz üzerine yemin metnini tekrar okudu.

Kaynak: ANKA / Politika

Osman Gökçek Milletvekili Ankara Politika Haberler

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