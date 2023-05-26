TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

TBMM Şeref Holü'nde milletvekillerinin kayıtları devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, seçimlerin huzur içinde geçtiğini belirterek, pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını hatırlattı. Türkeş, "Katılımın yüksek olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız çok ilgililer ve meraklılar. Demokrasinin beşiği dediğimiz Amerika'da yüzde 50'yi bulduklarında mutlu sayarlar kendilerini, Türkiye'de yüzde 88-89" ifadelerini kullandı.

Türkeş, milliyetçi kesimin oylarının önemine ilişkin soru üzerine, "Bu tip açıklamalar kişisel açıklamalardır. Herkes kendi kişisel tercihini açıklıyor. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil" şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, 28. dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Ben de en çok Ankara'da yoğun olarak bulunduğu bölgede gençlerin sesi olup hayallerini gerçekleştirmeye, gençlere vaat ettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım. Şu anda yaşı 30'dan küçük 5 milletvekilimiz var. Bunların dördü AK Partili. Biz genç vekiller olarak gençlerin sesi olacak, gençler için bu beş yılda en güzel şekilde, en güzel çalışmalara imza atacak şekilde çalışacağız" diye konuştu.

Milletvekilinin eşi Ömer Faruk Aydemir ise, yoğun bir mesai olacağını söyleyerek, "İnşallah hakkını vereceğini düşünüyorum. Ona güvenen, inananları boşa çıkartmaz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Aydemir'e rozetini eşi Ömer Faruk Aydemir taktı.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk da kaydını yaptırdı. Şanlıtürk, TBMM'nin üyesi olmanın bir onur olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde 600 kişinin içinde ismimizin zikredilmesi bize gurur ve onur veriyor" ifadelerini kullandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, dün mazbatasını aldığını söyleyerek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Erbaş, "İlk dönemde seçildiğimizden daha güçlü, çok çalışarak Kütahya için ne yapabiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Tekirdağ Nurten Yontar da Şeref Holü'ne gelerek kaydını yaptırırken, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.