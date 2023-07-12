TBMM'de memur ve emekli zam oranlarını içeren yasa teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zam oranlarını da içeren yasa teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul'da, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.