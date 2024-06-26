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TBMM'de kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler görüşüldü

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TBMM Genel Kurulu'nda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, teklifin uzun zamandır kamuoyunda konuşulduğunu, gecikmiş bir düzenleme olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kripto varlıklarının vergilendirilmesi konusunda görüşünü merak ettiğini belirten Özdağ,"Merkez Bankası kripto parayı ödemelerde kullanacak mı?" sorusunu yöneltti.

Özdağ, iktidarın söz konusu kanun teklifini Meclis'e getirmeye mecbur kaldığını savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kripto varlıkların hızlı şekilde yayıldığını ve düzenleme ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, kara parayla, terörizmin finansmanının önlenmesi için kripto varlık alanında düzenlemeler yapıldığına işaret eden Usta, teklifin getirilmesinde geç kalındığını dile getirdi.

Usta, "Teklifin getirdiği, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik. Kripto varlıkların üretilmesi teklifin konusuna çok fazla girmiyor." dedi.

"Teklifi olumlu değerlendiriyor ve destekliyoruz"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, teknolojinin finansal piyasalarda da etkisini gösterdiğini vurguladı.

Teklifte yer alan maddeleri anlatan Ersoy, teklifle SPK'ye görevler verileceğini, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yapanların cezalandırılacağını dile getirdi.

Ersoy, platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'inin SPK, yüzde 1'inin de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedileceğini belirterek, "MHP olarak teklifi olumlu değerlendiriyor ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, teklifin aceleyle kanunlaştırılmak istendiğini savundu.

İktidarın politikalarının ekonomide çöküşe neden olduğunu söyleyen Parlak, Türkiye'nin "kara para aklama yeri" haline getirildiğini ileri sürdü.

"Teklifte asgari sermaye koşulu öngörülmemiştir"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, teklifin geç kalmış önemli bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Teklifin üç yıl önce gündeme gelmesi gerektiğini kaydeden Erdem, kanun teklifinde eksiklerin bulunduğunu belirtti.

Erdem, teklifin tali komisyonlarda görüşülmeden Genel Kurula sevk edildiğini ve bunun da yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Sigorta sisteminin oluşturulmamasının eksiklikler arasında yer aldığını dile getiren Erdem, "Teklifte asgari sermaye koşulu öngörülmemiştir. Bazı ülkeler strateji belgesi hazırlamaktadır. Bizim böyle bir belgemiz yok. Hedefleri, sınırları, riskleri belirleyen, yol gösterici belge hazırlanması çok zor değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kripto varlıklara ilişkin ilke ve esaslar belirlenmektedir"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kripto varlıkların son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kripto varlıklara ilişkin dünya genelinde düzenlemeler yapıldığını aktaran Kurt, bazı ülkelerin kendi dijital para birimlerini çıkarmayı planladığını dile getirdi.

Kurt, "Teklifle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına, platformların faaliyetlerine, kripto varlıkların saklanmasına, alımına ve satışına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerle, kripto varlıklara ilişkin ilke ve esaslar belirlenmektedir." dedi.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bölümdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA / Politika

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