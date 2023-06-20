TBMM'de konuşma süresi tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma süresinin 3 dakika olarak sınırlandırılması tartışmaya neden oldu. CHP ve Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekilleri karara tepki gösterdi. AK Parti, İYİ Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ise farklı konularda açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma süresinin 3 dakika olarak sınırlandırılması tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karara tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, genel kurulda konuşma süresinin 3 dakika olacağını aktardı. Karara CHP ve Yeşil Sol Parti'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Sayın Başkan; öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir; muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Bugüne kadar 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün, daha ilk nöbetinizde tuttunuz '2 dakika' dediniz 'artı 1' dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var, gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu Meclis'te bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu yetki adına bütün grup başkanvekillerimiz de benimle hemfikirdir, lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise seçimin geride kaldığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, istikrar ve güven içinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir. Seçimler geride kalmıştır. Siyaseti kör dövüşüne çevirmemek gerekmektedir. Milletimiz bizden hizmet beklemektedir. Sosyal ve ekonomik meselelerin ele alınması amacıyla yasama faaliyetlerimiz de hızlanacaktır" diye konuştu.