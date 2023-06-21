TBMM'de komisyon üyeleri belirlendi
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TBMM Genel Kurulu'nda, İnsan Hakları Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve AB Uyum Komisyonu'nda görev alacak milletvekillerinin isimleri okunarak oylandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, İnsan Hakları Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve AB Uyum Komisyonu'nda görev alacak milletvekillerinin isimleri okunarak oylandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ilan ettiğini hatırlatarak, "Güzel, biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Yaklaşık yüzde 85'lik bir artışa denk geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı söylemedi ama iktidara yakın sendikalar bunlarla ilgili bunun bütün memurlara da yansıtılacağını söyledi. Bu çalışma elimize bir türlü gelmedi. Ne çalışılıyor? Bir ay önce bunun sözünü vermiş. Yani bunun çalışılmış olması lazımdı, bunun hesabının, kitabının yapılmış olması lazımdı" dedi.'YAPISAL REFORMLAR YAPILMADIKÇA GEÇİM SIKINTISI BİTMEYECEK'CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da asgari ücret artışına değinerek, "Tüm vatandaşlarımız da biliyor ki yeni asgari ücretle asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı bitmeyecek, devam edecek. AK Parti yönetimi de maalesef fiyatları düşürecek yapısal reformlardan uzak durdukça da bu geçim sıkıntısının biteceği görünmüyor. Yapısal reformlar yapılmadıkça dövizdeki artışı, enflasyonu, kayıt dışı ekonomiyi, geçim sıkıntısını biz daha çok konuşmaya devam ederiz" diye konuştu.Köksal ayrıca, AK Parti'nin seçim sürecindeki reklam bütçesi ve reklam harcamalarını sordu.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "CHP Grup Başkanvekili arkadaşımız reklam harcamalarından bahsetti. Doğrusu, muhataplarınıza sorular yöneltmeden evvel kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yönetmiş olduğu kampanya, reklam bütçesiyle alakalı çok farklı soru işaretleri var, tartışmalar var, kendi içinizde de çok önemli karşıtlıklar var. Doğrusu önce bunların bir cevabını bulmak lazım, kendi içinizde bir cevap bulursanız bize yönelttiğiniz soruları da ben ciddiye alarak bir cevap verme ihtiyacını duyarım. Şu anda bunları cevap vermeye değer bulmuyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi.
Genel Kurulda daha sonra, 28'inci Dönemde İnsan Hakları Komisyonu, KİT, AB Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev alacak milletvekillerinin isimleri okunarak oylandı.