TBMM'de komisyon üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda, İnsan Hakları Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve AB Uyum Komisyonu'nda görev alacak milletvekillerinin isimleri okunarak oylandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ilan ettiğini hatırlatarak, "Güzel, biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Yaklaşık yüzde 85'lik bir artışa denk geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı söylemedi ama iktidara yakın sendikalar bunlarla ilgili bunun bütün memurlara da yansıtılacağını söyledi. Bu çalışma elimize bir türlü gelmedi. Ne çalışılıyor? Bir ay önce bunun sözünü vermiş. Yani bunun çalışılmış olması lazımdı, bunun hesabının, kitabının yapılmış olması lazımdı" dedi.

Genel Kurulda daha sonra, 28'inci Dönemde İnsan Hakları Komisyonu, KİT, AB Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev alacak milletvekillerinin isimleri okunarak oylandı.