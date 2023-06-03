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TBMM'de Kayıt Yaptıran Milletvekili Sayısı 597'ye Ulaştı

TBMM'de Kayıt Yaptıran Milletvekili Sayısı 597'ye Ulaştı

Politika Haberleri

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Kayıt işlemleri, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin töreninin başlamasının ardından kayıt ofislerinde devam ediyor. TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı bugün itibariyle 597'ye ulaştı.

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemleri, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin töreninin başlamasının ardından kayıt ofislerinde devam ediyor.

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı bugün itibariyle 597'ye ulaştı.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika

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