MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kayıtlarını yaptırdı. TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 20 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından mazbatasını alan milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, eşi Yasin Dora ile Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Zuhal Karakoç Dora'ya rozetini eşi taktı. Zuhal Karakoç Dora, "Cumhurbaşkanı Seçiminin milletimiz lehine, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde Mecliste temsiline eş olarak tamamlanası ile birlikte güzel bir yasama yılı geçiririz inşallah. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben, Meclis idari teşkilatında Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısıydım. Benim için vekil olmak, oda değiştirmek oldu aslında" dedi.

Bugün Dora ve Yılık'ın kayıt yaptırmasıyla TBMM'de kayıt yaptıran toplam milletvekili sayısı 20 oldu.