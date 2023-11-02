TBMM'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

ANKARA - TBMM'de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

TBMM'de kan bağışı kampanyası düzenlendi. Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan kan bağışı kampanyasının açılışını yaptılar. Altan, Kızılay Haftası sebebiyle TBMM'de bulunduklarını söyleyerek, "Milletimizin iyilik eli olan Kızılayın bugün Türkiye'nin 300 noktasında her gün canlı operasyon yönetiyor. Kan bağışlarını yüksek teknoloji ile labaratuarlarında işliyor ve bin 156 hastanedeki 85 milyon insanımızın yarasına merhem olmak için ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.