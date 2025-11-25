Haberler

TBMM'de Kadına Yönelik Şiddet Tartışması: Asu Kaya ve Yılmaz Tunç Arasındaki Gerilim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın kadına yönelik şiddete karşı siyah mektup verme girişimine tepki gösterdi. Tunç, siyasetin kadınlar üzerinden yürütülmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadına yönelik şiddete karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a siyah mektup vermek istedi. Bakan Tunç, "Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız" diyerek Kaya'ya tepki gösterdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in basın yayın organlarına konuşmasına ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, kadına yönelik şiddete karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a siyah mektup vermek istedi. Bunun üzerine Bakan Tunç, "Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız" diyerek tepki gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
