TBMM'de Kadın ve Gençlik Kuruluşları Dinlenecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda kadın ve gençlik kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 15'inci toplantısında; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) yanı sıra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD), Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri dinlenecek.