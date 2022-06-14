TBMM'de, İsveç cezaevlerindeki durum, Türkiye ile kıyaslandı

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda, İsveç cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin şartları ile Türkiye'dekilerin durumuna ilişkin raporlar görüşüldü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplanan komisyonda, komisyon üyelerinin ziyarette bulunduğu Kandıra Ceza İnfaz Kurumu ile İsveç'teki bazı ceza infaz kurumlarındaki uygulamalara ilişkin rapor, görüşüldü. Komisyon Başkanı Yurdunuseven, İsveç ziyaretine ilişkin kendi gözlemlerini değerlendirerek bazı konularda İsveç'in, Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu söyledi. Dikkatini çeken birkaç detayı paylaşmak istediğini aktaran Yurdunuseven, izlenimlerini şöyle anlattı:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da cezaevlerinin genel durumu ile ilgili üyelere bilgi verdi.