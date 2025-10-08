TBMM'de, İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili için 'genel görüşme' (2)

'DERHAL İSRAİL'E NOTA VERİLMELİDİR'

Yeni Yol grubu adına söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'nin itibarının belirsiz bir terör devletinin insafına bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Derhal İsrail'e nota verilmelidir. 3 milletvekilimizin ziyaret değil, 'Çocuklar ölmesin', 'Katliamlar son bulsun' diye verdikleri bir mücadelede korsan bir devlet tarafından uluslararası sularda uluslararası hukuk hiçe sayılarak kollarına kelepçe vurulması daha mı hafif bir şey? İsrail'le olan tüm diplomatik ilişkilerimizi keselim. Tam 708 gündür çocuklar, kadınlar katlediliyor. Milletvekillerimiz bu katliama son vermek, bu acımasız vahşeti dünya gündemine taşımak için o gemilere bindiler ama siz hala diplomatik ilişkilerinizi kesmediniz, bunu derhal yapmanız gerekir. Türkiye'deki İsrail diplomatları, 'Persona non grata' ilan edilerek sınır dışı edilsin. Bu sınır dışı işlemlerinde milletvekillerimize uygulanan prosedürün aynısı uygulansın çünkü uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esastır. İsrail'in içerisinde yer aldığı bütün uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve etkinliklerden çekildiğimizi derhal açıklayalım. Türkiye'de faaliyette bulunan ve maddi, manevi destek sağlayan, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde İsrail'le bağlantılı olan bütün şirket ve kuruluşların mal varlıklarını dondurun. Gözaltına alınan vatandaşlarımız, 'Kendilerinin Türkiye ve İsrail çifte vatandaşı olan, Türkçe konuşan askerler tarafından sorgulanıp işkenceye maruz bırakıldıklarını' açıkladılar, hep beraber dinledik. İsrail'de askerlik yaptığı bu katliamlarda tespit edilen bütün çifte vatandaşları derhal belirleyip vatandaşlıklarına son verelim" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİMİZ VE AKTİVİSTLERİMİZ NEDEN SAVUNMASIZ BIRAKILDI'

İYİ Parti grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İsrail'in Özgürlük Filosu'na müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydederek, "Buradan açıkça soruyorum; Sumud Filosuna, dolayısıyla Vicdan Gemisine Türk savaş gemileri ve hava unsurları eşlik etmiyor muydu, bu baskın sırasında onlar neredeydi, milletvekillerimiz ve aktivistlerimiz neden savunmasız bırakıldı. İsrail güçlerine neden bir tek ikaz bile yapılmadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları uluslararası sularda saldırıya uğrarken Ankara'daki yetkililer neden sessizdi, bu sessizlik, bu suskunluk neyin karşılığındadır, iktidar, meydanlarda, 'İsrail'le ticareti kestik' diyor ama perde arkasında gemiler dolusu mal sevkiyatı hala üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor. Resmi verilere göre 2024 yılında Türkiye'den İsrail'e ihracat 6 milyar dolara yaklaştı; Gazze'de çocuklar bombalar altında can verirken limanlarımızdan hala inşaat demiri, gıda ve tekstil sevkiyatı yapıldı. Bu mudur sizin, 'One munite' diplomasiniz? Başta katil Netanyahu'nun uçağı olmak üzere İsrail uçaklarına hava sahamız açılıyor mu hala? Perde önünde, 'Ey Netanyahu' diye bağırıp perde arkasında, 'Ne vereyim kardeşime?' diye pazarlık masasına nasıl oturuyorsunuz? Bu mu sizin dış politikanız ve samimiyetiniz" diye konuştu.

'BU HAREKETİ LANETLİYORUZ'

MHP Grubu adına söz alan Başkanvekili Filiz Kılıç, "Özgürlük Filosunda bulunan milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Filistin sevdalısı diğer aktivistler işgalci İsrail askerleri tarafından maalesef zorla alıkonulmuşlardır; bu hareketi lanetliyoruz. Uluslararası sularda yaşanan rezalet sadece 3 Türk milletvekilinin alıkonulması değildir. Bu hadise, yüce Türk milletine, TBMM'ye ve insanlık onuruna yöneltilmiş alçakça bir saldırıdır. Lanetliyoruz. Bu, Türk devletine karşı işlenmiş açık bir uluslararası suçtur. Siyasi parti gözetmeksizin vekillerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hem milletimize hem de dünyaya göstermek amacıyla bugün burada Gazi Meclisimizde hep birlikte vekillerimizle birlikteyiz. Bu amaçla devletimiz tarafından her türlü girişimde bulunulmuştur. Milletvekillerimizin ve tutulan diğer Türk vatandaşlarımızın bir an önce ülkemize geri gönderilmeleri hususunda temennimizi iletiyoruz, sağ salim, sağlıkla dönmelerini bekliyoruz" dedi.

'GAZZE'NİN BİZİM PRAGMATİST SİYASETLERİMİZE İHTİYACI YOK'

Genel görüşmeyi olumlu bulduğunu aktaran DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye'nin Gazze politikası ile ilgili, "Peki, Türkiye ne yaptı, ne yapıyor, ne yapmalı? Ne yazık ki Türkiye'nin tutumu da maalesef aynı riyakarca gündelik politikanın çıkarlarına teslim olmuş durumda, pragmatist bir politika sonuna dek sürdürülüyor. Adaletin değil bir kazı kazan denkleminin peşinde Gazze Suriye'yle, Gazze Kürtlerle, Gazze Orta Doğu ve yakın coğrafyadaki güç ilişkileriyle bir denge arayışı dışında gerçek, acil bir gündemin konusu olamıyor. Bu, sadece iktidar partileri için değil bir kısmını yukarıda odamda bir kısmını burada dinlediğim konuşmalarda da hakim olan şey. Herkes kendi siyasetini Gazze üzerinden dile getirmeye çalışıyor. Gazze'nin ihtiyacı olan şey, 'Şiddetsizliğin hakim olacağı bir dünya için ne yapabiliriz?'dir, Gazze'nin buna ihtiyacı var, Gazze'nin bizim pragmatist siyasetlerimize ihtiyacı yok. Gazze'de yaşanan felaket iktidarın dış politikada kendi ajandası için kullandığı bir enstrümana dönüştürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İKTİDAR FİLİSTİN KONUSUNDA MÜŞTEREK ÇÖZÜM ÜRETEBİLİCEK MEKANİZMALARI HAYATA GEÇİRMELi'

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Namık Tan, iktidarın samimi eleştirilere kulak vermesi gerektiğini kaydederek, "MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın temmuz ayı sonunda Genel Başkanımızı ziyaret etti, benim de içinde yer aldığım CHP'li temsilcilere bilgilendirmede bulundu. Devlet kurumları ve partiler arasında olduğu gibi, muhalefet ve iktidar arasında da bu çeşit ikili temasların faydalı olduğuna en az sizin kadar inanıyoruz. Fakat bunları bir adım daha ileriye götürmemiz gerektiğine de inanıyoruz. İktidarın Filistin gibi acil eylem gerektiren konularda müşterek çözüm üretebilecek mekanizmaları hayata geçirmesi gerekiyor. Türkiye'de iç politikada en sert kavgaları veren partilerin ülke için hayati konularda nasıl bir milli mutabakat sağladığına birçok defalar şahit olduk. Örneğin, 1950'lerin başında CHP ve Demokrat Parti iç politikada çok sert rekabet içindeydi fakat Türkiye'nin NATO üyeliği konusunu her 2 partinin temsilcileri birlikte ele aldı ve konu yüce Meclisimizin yalnızca 2 ret oyuyla geçirildi. Bizim mevcut dış politika karar alma süreçlerini, tıpkı eski günlerde olduğu gibi bir ya da iki partinin ideolojik sınırlarından çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'HAYDUT İSRAİL REHİN ALDIĞI KARDEŞLERİMİZİ BIRAKMALIDIR'

Özgürlük Filosu'nda yer alan milletvekillerini tebrik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Haydut İsrail bir an önce bu filoda rehin almış olduğu kardeşlerimizi bırakmalıdır. Bugün o filoda bulunan kardeşlerimize yönelik saldırı sadece onların şahsına değil, İsrail'in yirmi yıla yakındır uygulamış olduğu insanlık dışı ablukaya karşı duran, insanlık vicdanını taşıyan herkese yönelik yaptığı bir saldırıdır. Bu saldırı hiç kuşkusuz ki cevapsız kalmayacaktır. Biz devlet olarak ve millet olarak bazı şeyleri ihmal ederiz ama asla ihmal etmeyiz. Günü, vakti ve saati geldiğinde herkes işlemiş olduğu suçun bedelini en güçlü şekilde ödeyecektir; bundan hiçbir kuşkumuz yok. Tarih hiçbir zalime kalmamıştır. Tarih boyunca bütün zalimler işlemiş oldukları suçun bedelini ödemişlerdir; İsrail de bu akıbetten kurtulamayacak. İsrail'in bugün Gazze'de dökmüş olduğu her kan, katletmiş olduğu her masum yavru, açlığa terk etmiş olduğu Filistinli kardeşlerimiz, onlara yardıma koşan insanlık ailesinin fertleri ve bunlara yönelik yapmış olduğu saldırılar İsrail'in tabutuna kendi eliyle çakmış olduğu çivilerdir. Biz zulümle abat olanın ahirinin berbat olduğunu biliyoruz. İsrail'in de akıbeti bundan farklı olmayacaktır" diye konuştu.