TBMM'de İsrail'e destek veren şirketlerin ürünleri boykot edilecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak" denildi.

'MİLLETİN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALAMAYIZ'

TBMM İdare Amiri, Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM yerleşkesinde, lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararına ilişkin konuştu. Turan, İsrail'e açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik oluşan toplumsal duyarlılığa, TBMM'nin de destek verdiğini belirterek, "İsrail, çok büyük bir vahşet ve katliam işliyor. Dünya ayakta, İsrail'e destek verdiğini açıklayan ülkelerin halkları bile ayakta. Doğudan batıya, güneyden kuzeye insanlık alemi, İsrail'in bu saldırılarını telkin ediyor. Her ne kadar ABD ve Batı dünyası, İsrail'in arkasında desteğini açıklasa da kendi insanları da artık onlara isyan eder duruma gelmiş" diye konuştu. TBMM'nin ilk gününden itibaren ortak bildiri ile İsrail'in zulmüne karşı çıktığını kaydeden Turan, "Gün geçtikçe İsrail'e karşı tepkiler yaptırımlara dönüşmeye başladı. Milletimiz sürekli boykot çağrıları yapmaya başladı. Milli iradenin milli tecelligahı burası. Milletimizin bu çağrılarına kayıtsız kalmamız mümkün değil" dedi. Turan, söz konusu boykotun Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar, devam edeceğini söyledi. (DHA)