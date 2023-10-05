TBMM'de güvenlik önlemleri artırıldı

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında alınan karar ile Meclis'te yeni dönemde güvenlik önlemleri artırıldı.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre; toplantıda 28'inci dönem 2'nci yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis faaliyetleri, Meclis güvenliği, Meclis ile ilgili bu dönem alınacak kararlar ve Saadet Partisi çatısı altında kurulan 6'ncı grup için genel kurul oturuş düzeni ve yeni grup odası için idare amirlerinin yer alacağı bir komisyon kurulması konuları görüşüldü. Siyasi parti grupları genel kurul salonunun ön sıralarında yer almak durumunda. TBMM Başkanlık Divanı kararıyla kurulacak geçici komisyon da Saadet Partisi için genel kurulda oturma düzenini ayarlayacak ve Meclis'te SP'ye verilecek grup odasının yeri belirlenecek.

Yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de TBMM'nin yakınındaki İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişiminde bulunulması ardından yapılan ilk TBMM Başkanlık Divanı toplantısında bazı yeni güvenlik önlemleri alınmasına karar verildi. Buna göre; Meclis'te özellikle genel kurulun çalıştığı günlerde ziyaretçilerin milletvekillerinin olduğu halkla ilişkiler binasının dışındaki ana bina ve Meclis kampüslerine geçişi kısıtlanacak. Ziyaretçilerin araçlarıyla Meclis'e girişleri de yine kısıtlanacak.