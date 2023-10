TBMM'de grup önerileri reddedildi, AK Parti'nin gündem önerisi kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP, YSP, İYİ Parti ve SP'nin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundu. Grup başkanvekilleri İsrail ile Filistin arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "1947 yılından bu yana bölgede adeta kanserli bir hücre gibi büyüyen işgalci İsrail Devleti, bilinmelidir ki savaşın, huzursuzluğun ve terörün kaynağı, tüm bölge ve dünya halkları için büyük bir tehdittir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İYİ Parti olarak tarafların itidalli hareket etmesi gerektiğine inanıyor, Birleşmiş Milletleri İsrail ve Filistin'i masaya oturtmak için göreve davet ediyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren dünya kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve sivillerin öldürülmesini kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Sivil ve savunmasız masum insanlara zarar verilmesi İsrail barbarlığıyla özdeşleşmiş bir durum olarak kalmalıdır" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulmasını mümkün görmüyoruz. Kimden gelirse gelsin, maksadı ne olursa olsun, kadın, çocuk ve yaşlı demeden, savunmasız insanların hedef alınması savunulamaz, sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi de olamaz. İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İsrail ve Filistin arasında son yıllarda yaşanan en şiddetli savaşa tanıklık ediyoruz. İki taraf arasında süren savaşta sivillerin katledilmesini, cenazelere ve rehinelere işkence edilmesini, yaşam alanlarının bombalanmasını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

CHP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dört gündür dünyanın, ülkemizin gözü kulağı İsrail ve Filistin arasında süren çatışmalarda, savaşta. Bombardıman ve ateş hattında bugüne kadar her iki taraftan da binlerce ölü, binlerce yaralı var. Biz savaşın her türlüsüne karşıyız. Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette her demokratik ülkenin hakkıdır; bence, görevidir. Yalnız, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürülmesini asla doğru bulmuyoruz çünkü o zaman haklı davaya da gölge düşebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Filistin ve İsrail arasında yaşanan üzücü gelişmeler karşısında bölgede sükünetin bir an önce tesis edilmesine büyük önem vermekteyiz tüm partiler gibi. Filistin'in uluslararası hukuk temelinde meşru haklarına kavuşması yolunda verdikleri mücadelede her daim yanındayız" dedi.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin 'Filistin'de yaşananlar', İYİ Parti'nin 'Türk Adaletine olan güvenin sarsılmaması', YSP'nin 'Ankara'da tren garı patlaması' ve CHP'nin 'Akkuyu'nun nükleer santrali' konulı grup önerileri reddedildi.

AK Parti'nin 'Gündem ve çalışma saatleri' ile ilgili grup önerisi ise kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre; Genel Kurul'da, bugün yapılacak RTÜK üye seçiminin yapılması, 11 Ekim Çarşamba günü Lübnan ve Orta Afrika'da görev yapan Türk askerinin görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkerelerin görüşülmesi, 12 Ekim Perşembe günü uluslararası sözleşmelerin görüşülmesinin gündemin ön sıralarına alınmasına ilişkin önerisi kabul edildi.